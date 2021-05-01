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Петербургская семейная пара спасла больше 150 нерп и тюленей
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Петербургская семейная пара спасла больше 150 нерп и тюленей

  /   Обновлено: 01 мая 2021 10:12
Общество
Петербургская семейная пара спасла больше 150 нерп и тюленей
vk.com  /  Группа «ВКонтакте «Спасение тюленей 699-23-99»

Санкт-Петербург, 1 мая. Семейная пара из Санкт-Петербурга уже 14 лет занимается спасением жизней животных.

Вячеслав Алексеев и Елена Андриевская ведут свою активную деятельность с 2007 года. С того времени на свободу пара выпустила около 150 тюленей, в том числе редких, которые входят в Красную книгу. Фонд друзей балтийской нерпы на сегодняшний день ведет активные переговоры с властями о защите животных и мест их обитания. Семейная пара планирует развивать сотрудничество с "Островом фортов" в Кронштадте для реализации совместных экологических проектов.

Сейчас на попечении петербуржцев находятся два животных, снискавших любовь горожан — нерпы Крошик и Шлиссик. Зоолюбители в 2021 году стали лауреатом премии "Петербург будущего" в номинации "Активист года".

Российские активисты в последнее время добиваются прав на сохранение животной окружающей среды. Проблему бездомных собак решали специалисты в Новосибирской области.

животные общество хорошие новости россии
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