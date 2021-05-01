Петербурженка поверила аферистам и взяла для них кредиты на 720 тыс. рублей

Санкт-Петербург, 1 мая. Сотрудники полиции устанавливают личности злоумышленников, обманувших пожилую горожанку. Мошенники лишили ее 720 тыс. рублей.

К стражам порядка обратилась пенсионерка и рассказала, что ей несколько раз звонили якобы сотрудники банка и полиции. Мошенники запугали жертву тем, что, по их уверениям, преступники пытаются похитить деньги с ее счетов, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Телефонные аферисты обманом уговорили пенсионерку взять кредиты в двух банках. Доверчивая гражданка перечислила все деньги на продиктованный мошенниками счет.

Жительница Мордовии поверила телефонным аферистам и оформила на себя пять кредитов. Почти миллион рублей она перевела мошенникам, сообщал ФАН.