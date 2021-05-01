Петербуржец ударом трости переломал ребра безработному

Санкт-Петербург, 1 мая. Медики госпитализировали безработного мужчину в тяжелом состоянии. Пострадавший был обнаружен возле жилого дома по улице Купчинская.

Врачи диагностировали пациенту черепно-мозговую травму, ушибленную рану головы и множественные переломы ребер. Тяжелое состояние горожанина не позволило его опросить, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

На следующий день в полицию пришел безработный гражданин, проживавший в доме, рядом с которым был найден пострадавший. Злоумышленник сознался в нападении. По его словам, он нанес мужчине удар тростью по голове, отчего тот упал.

В городе Кирове местный житель пнул слабовидящего человека. Пострадавший пытался ответить обидчику ударом тростью. Мужчина и его спутница ретировались, сообщал сайт 360tv.ru.