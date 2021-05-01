Петербургские спасатели ликвидировали крупное возгорание в здании шиномонтажа

Санкт-Петербург, 1 мая. Пожар площадью 500 квадратных метров удалось потушить сотрудникам МЧС. ЧП произошло в одноэтажном здании шиномонтажа.

Специалисты устанавливают причины пожара в Кировском районе, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону. Огонь охватил одноэтажное здание шиномонтажа — загорелась кровля и обстановка на площади 500 квадратных метров.

Сигнал о происшествии поступил на пульт спасателей в 23:41, в тушении приняли участие шесть единиц техники и 30 человек личного состава. Возгорание было локализовано спустя два часа, а еще через полтора часа открытое пламя удалось ликвидировать.

Ранее РИАМО писал о пожаре в квартире на юго-западе Москвы, в результате которого погиб один человек.