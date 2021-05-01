Названы правила посещения Пасхального богослужения в Петербурге

Санкт-Петербург, 1 мая. Посетить Пасхальное богослужение в Северной столице можно, только соблюдая правила социальной дистанции.

Пасхальные службы в Петербурге пройдут при выполнении всех требований Роспотребнадзора. Горожане должны находиться в средствах индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию. Дополнительные меры власти вводить не собираются.

Богослужения в Северной столице и Ленинградской области проведут почти 180 храмов. Главная служба пройдет в Казанском соборе. Возглавит ее митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. Полунощница начнется ровно в 23:15 по московскому времени.

Пасха является одним из самых любимых праздников всех православных. При этом людям стоит знать, от каких продуктов следует отказаться в этот день. Диетолог рассказал, кому не желательно употреблять яйца на Пасху.