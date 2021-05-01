Обвиняемый в избиении врача петербуржец отправлен под домашний арест

Санкт-Петербург, 1 мая. Суд избрал меру пресечения горожанину, обвиняемому в хулиганстве. Заявление на него написал педиатр больницы Невского района.

По версии правоохранителей, гражданин привел свою маленькую дочь на прием. Поведение медика не понравилось мужчине, и он затеял конфликт. Словесная перепалка переросла в рукоприкладство.

Обвиняемый избил медработника, причинив тому травму головы. До вынесения приговора фигурант будет находиться под домашним арестом.

В городе Заозерный хирург стал жертвой нападения со стороны группы пьяных мужчин. Разгоряченные спиртным граждане настойчиво просили, чтобы врач помог их другу, сообщал сайт 360tv.ru.