Новое музейное пространство появится в Петербурге вместо Аракчеевских казарм

Санкт-Петербург, 1 мая. Бывшие казармы Офицерской кавалерийской школы на Шпалерной улице в Петербурге реконструируют и откроют на их месте музейно-выставочное пространство.

От комплекса бывших казарм сохранились два строения, оба использовались организацией «Океанприбор», неоднократно перестраивались и дополнялись пристройками. Проект реконструкции уже одобрен на заседании рабочей группы городского комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП), передает телеканал «Санкт-Петербург».

В ходе реконструкции планируется максимально сохранить исторические конструкции и кирпичную кладку. Экспозицию, которая появится в новом пространстве, вероятно, посвятят истории кавалерии.

Вскоре в Петербурге будет реконструирован Колледж судостроения и прикладных технологий на Кронштадтской улице. Работы уже на финальной стадии, завершить их намерены будущим летом.