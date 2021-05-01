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Власти Петербурга решили поднять МРОТ до 19,7 тысячи рублей

Экономика
Власти Петербурга решили поднять МРОТ до 19,7 тысячи рублей
pixabay.com

Санкт-Петербург, 1 мая. Минимальный размер оплаты труда увеличится до 19190 рублей в месяц с 1 мая, а с 1 октября его поднимут до 19650 рублей. Такое распоряжение подписали в Смольном.

МРОТ поднимут во всех городских предприятиях. В исключения попадают те организации, которые финансируются за счет федерального бюджета. Такая месячная зарплата положена тем сотрудникам, которые полностью выработали норму времени и труда.

В 2021 году минимальный размер оплаты труда в Санкт-Петербурге будет увеличен на 33,4%. В России МРОТ составляет 12792 рубля в месяц. В Смольном отметили, что такая зарплата является второй по величине в стране.

О минимальном размере оплаты труда говорил в своем послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин. Он указал на то, что МРОТ не должен быть ниже прожиточного минимума. Российский лидер заявил о необходимости закрепить эту поправку в Конституции.

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