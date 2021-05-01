Петербургские парки и скверы открылись для посетителей после просушки

Санкт-Петербург, 1 мая. Закрытые для весенней просушки парки, сады и скверы Петербурга вновь впускают посетителей. Об их открытии городской комитет по благоустройству сообщил в пятницу.

В нынешнем году на просушку закрывали 87 территорий отдыха. Это было нужно, как отметили в комитете, чтобы дорожки пришли в нормальное состояние после таяния льда и снега.

Некоторые парки и скверы открылись раньше срока. С 30 апреля петербуржцев и гостей города стали пускать в Таврический и Лопухинский сады, в сад Сан-Галли и парк Александрино, а также в Екатерининский и Казанский скверы. Садовники за время просушки привели в порядок парковую мебель и урны.