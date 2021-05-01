Туристический сезон в Петербурге начнется 2 мая с фестиваля ледоколов

Санкт-Петербург, 1 мая. Фестиваль ледоколов в Северной столице пройдет 2 мая. Жители и гости города смогут увидеть «вальс буксиров» и флешмоб гидроциклистов.

Туристический сезон в Санкт-Петербурге откроется в первый уик-энд мая. Ледоколы можно будет увидеть 2 мая на набережной Лейтенанта Шмидта, сообщают организаторы мероприятия. «Вальс буксиров» пройдет в акватории Невы у Благовещенского моста. Он запланирован на 14:30 по местному времени.

Также жители и гости Северной столицы смогут увидеть уникальный танец самоходных судов и экстрим-шоу флайбордистов и гидроциклистов. Завершится мероприятие сотнями огней, взмывающих в небо над Петербургом. Шоу дронов станет ярким и зрелищным финалом церемонии открытия туристического сезона в Петербурге.

Недавно Санкт-Петербург был включен в число самых красивых городов Балтийского побережья. Рейтинг составило немецкое издания Die Welt.