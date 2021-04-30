Более тысячи летних кафе и веранд откроются в Петербурге с 1 мая

Санкт-Петербург, 30 апреля. Летние кафе и веранды заработают в Санкт-Петербурге в ближайшее время. Соответствующее заявление сделали в Смольном.

Более тысячи веранд кафе и ресторанов откроются в городе на Неве с 1 мая. Рестораторы смогут получить разрешение на организацию таких точек в упрощенном порядке. Сфера общепита является одной из наиболее пострадавших на фоне пандемии коронавируса, поэтому власти Петербурга решили продлить меры поддержки для владельцев кафе, говорится в сообщении.

Депутаты ЗакСа выступили с идеей ввести единые правила посещения предприятий общепита для горожан, у которых есть домашние питомцы. Зачастую петербуржцы берут с собой на прогулку собак и кошек. Несмотря на воспитанность животных, они могут доставить неудобства другим посетителям, напомнил глава комитета по законодательству городского парламента Денис Четырбок.