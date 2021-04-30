Ботанический сад Петербурга сообщил о новом графике работы и ценах на билеты

Санкт-Петербург, 30 апреля. Администрация Ботанического сада Петербурга приняла решение ввести новые цены на входные билеты.

Уже с 1 мая Ботанический сад Петра Великого будет принимать посетителей по новому графику работы. Кроме того изменится и стоимость входных билетов, сообщила администрация заведения.

«Уже с начала мая вход в парк-дендрарий для взрослого обойдется в 250 рублей. Стоимость детского билета составит 100 рублей. При этом дети до 4 лет смогут пройти в парк бесплатно», — сказано в сообщении.

Одновременно с этим увеличится и стоимость входного билета в оранжереи. Цена взрослого билета увеличится до 500 рублей, а детского — до 350. При этом уже с 1 мая сад начнет принимать посетителей по новому расписанию. Все желающие смогут погулять по Тропическому маршруту в режиме прогулки, а также взять экскурсию по Субтропическому. При этом 2 и 3 мая он перейдет в режим «прогулки».

Недавно стало известно, что улицы Северной столицы в майские праздники украсят более 500 тыс. цветов. На сегодняшний день к украшению города готовы 420 тыс. цветов. Всего планируется посадить 561 тыс. виол.