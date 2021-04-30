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Члены ОПГ из Дагестана «женились» на мертвых петербурженках и получали жилье

Происшествия
Члены ОПГ из Дагестана «женились» на мертвых петербурженках и получали жилье
pixabay.com

Санкт-Петербург, 30 апреля. Задержаны пятеро уроженцев Дагестана, которые оформляли свидетельства о браке задним числом со скончавшимися одинокими петербурженками, чтобы по наследству получить их жилье.

Общая сумма незаконно присвоенного имущества составила более 24 млн рублей. Мужчины в возрасте от 40 до 65 лет фальсифицировали документы о браке, чтобы законно получить в собственность жилплощадь почивших «невест».

Преступная группировка имела два филиала — один в Петербурге, а другой — в Республике Дагестан. С помощью подложных документов с Кавказа они обманывали нотариальные конторы Северной столицы. Подельники присвоили себе пять квартир, которые по закону должны были стать собственностью государства после кончины их хозяев.

Задержанным предъявлено обвинение. Расследование уголовного дела по статье «Мошенничество в особо крупном размере по предварительному сговору» продолжается.

Подозреваемые пособники украинских мошенников задержаны в Петербурге, сообщал ФАН.

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