Садовники Петербурга готовят полмиллиона цветов для украшения улиц к майским праздникам

Санкт-Петербург, 30 апреля. Более 500 тысяч цветов украсят улицы Санкт-Петербурга в майские праздники, рассказали в пресс-службе вице-губернатора Северной столицы Николая Бондаренко.

Садовники высаживают виолу. На сегодняшний день к украшению города готовы 420 тыс. цветов. Всего планируется посадить 561 тыс. виол. Цветочные композиции по традиции украсят Пулковское шоссе и Московский проспект, отметил Бондаренко.

Петербург продолжает готовиться к празднованию 76-й годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Теперь на станциях метро Северной столицы появились баннеры с надписью: «Победа! Помним! Гордимся!». Горожане могут увидеть такое оформление на станциях «Василеостровская», «Сенная площадь» и «Спасская».