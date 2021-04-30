Новорожденному барашку дали имя в Ленинградском зоопарке

Санкт-Петербург, 30 апреля. Детеныш валийских овец — самки Бусинки и самца Яши — появился на свет четыре месяца назад. Сотрудники зоопарка, наконец, выбрали малышу имя.

Работники зверинца назвали четырехмесячного барашка Валли. Его родители прибыли в Санкт-Петербург из столицы полтора года назад и уже неплохо обосновались, сообщает пресс-служба зоопарка.

Первое время детеныш жил с мамой и набирался сил. Теперь Валли во всей красе предстал перед посетителями. Барашек еще мал, но в будущем он превратится в большого самца.

«Вес взрослых самцов у этой породы может достигать 100 килограммов», — пояснили специалисты.

Ранее имя выбрали недавно родившемуся в Красноярском зоопарке пингвиненку, сообщал ФАН.