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Комплекс по профилактике детского травматизма на дорогах открылся в Петербурге

Общество
Комплекс по профилактике детского травматизма на дорогах открылся в Петербурге
Пресс служба гибдд Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург, 30 апреля. Конференция, посвященная открытию инновационного комплекса по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Лаборатория безопасности», состоялась в Северной столице.

Мероприятие прошло 29 апреля в ГБОУ «Балтийский берег». Участниками пресс-конференции стали: врио заместителя председателя комитета по образованию Елена Спасская и директор по проектной работе Экспертного центра «Движение без опасности» Валента Кублицкая. Также на встрече присутствовали начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения и взаимодействия со СМИ Ольга Егорова и вице-президент городского филиала страхового акционерного общества «ВСК» Людмила Назарова. Слово взял и генеральный директор ГБОУ «Балтийский берег» Андрей Заикин.

После завершения конференции Людмила Назарова вручила комитету по образованию Северной столицы ключи от «Лаборатории безопасности». Комплекс нацелен на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма. Система включает в себя более 100 элементов различных сценариев и методических рекомендаций для изучения ПДД.

В течение 2021 года на дорогах Санкт-Петербурга установят камеры фиксации нарушений ПДД. Всего в городе появится около 240 объектов слежения, сообщили в комитете по информатизации и связи.

дети петербург комплекс лаборатория безопасности
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