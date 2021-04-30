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Спасатели локализовали пожар в четырехкомнатной квартире в Кировском районе Петербурга

Происшествия
Спасатели локализовали пожар в четырехкомнатной квартире в Кировском районе Петербурга
pixabay.com  /  Comfreak

Санкт-Петербург, 30 апреля. Возгорание произошло в жилом доме на улице Подводника Кузьмина. Площадь пожара составила один квадратный метр.

Специалисты выясняют обстоятельства пожара в Кировском районе, сообщает источник ФАН в экстренных службах. В тушении огня принимают участие три единицы техники и 15 человек личного состава.

Сигнал о происшествии поступил на пульт спасателей в 16:36. Возгорание удалось локализовать через полчаса. Сведения о пострадавших уточняются.

Ранее ФАН писал о животных, которые погибли во время пожара в доме тверской зоозащитницы.

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