Спасатели локализовали пожар в четырехкомнатной квартире в Кировском районе Петербурга

Санкт-Петербург, 30 апреля. Возгорание произошло в жилом доме на улице Подводника Кузьмина. Площадь пожара составила один квадратный метр.

Специалисты выясняют обстоятельства пожара в Кировском районе, сообщает источник ФАН в экстренных службах. В тушении огня принимают участие три единицы техники и 15 человек личного состава.

Сигнал о происшествии поступил на пульт спасателей в 16:36. Возгорание удалось локализовать через полчаса. Сведения о пострадавших уточняются.

Ранее ФАН писал о животных, которые погибли во время пожара в доме тверской зоозащитницы.