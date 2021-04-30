Наземные вестибюли двух станций метро закроют в Петербурге в майские праздники

Санкт-Петербург, 30 апреля. Метрополитен Санкт-Петербурга перейдет на режим выходного дня в период майских праздников, сообщили в пресс-службе организации.

Наземные вестибюли станций «Достоевская» и «Площадь Александра Невского — 2» оранжевой ветки метро закроют на вход и выход в период с 1 по 10 мая. Жителям Северной столицы рекомендуется заранее планировать маршрут поездок. Подземные вестибюли станций будут работать в стандартном режиме.

Петербургский метрополитен украсили к 9 Мая. На некоторых станциях появились баннеры, посвященные 76-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Праздничное оформление можно увидеть на «Спасской», «Василеостровской» и «Сенной». На баннерах отражены дата начала и окончания ВОВ.