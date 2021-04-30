Представитель «Кировского завода» рассказал о развитии стартапов в России

Санкт-Петербург, 30 апреля. ПАО «Кировский завод» рассматривает несколько инициатив, направленных на создание стартапов. Об это рассказал руководитель дирекции по инновациям предприятия Олег Бочтарев.

Он отметил, что «Кировский завод» выступил партнером немецкой недели. По словам представителя компании, взаимодействие с коллегами в рамках этого мероприятия — хороший повод для создания новых проектов, тем более в Германии малый и средний бизнес в большей степени приспособлен к венчурным инвестициям.

Как рассказал Бочтарев в ходе пресс-конференции в медиацентре «Патриот», у «Кировского завода» сейчас есть несколько инициатив на создание стартапов, которые получают поддержку. Представители компании несколько раз ездили в Германию, где получали свои заказы, а немецкие бизнесмены, наоборот, посещали Россию, отметил Бочтарев.

Он добавил, что помимо «Кировского завода» в Санкт-Петербурге есть и другие предприятия, поставляющие свою продукцию за границу. Сейчас завод ведет переговоры с Росатомом по локализации подшипников, отметил Бочтарев. По его мнению, это сотрудничество будет успешным.

В пресс-центре Медиагруппы «Патриот» прошла конференция на тему «Перспективы развития российско-немецкого бизнеса: итоги Недели Германии в Петербурге». Приглашенные эксперты обсудили, какие сферы российско-немецкого сотрудничества в сегодняшних условиях наиболее перспективные.