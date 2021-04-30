Предполагаемые пособники украинских телефонных аферистов пойманы в Петербурге

Санкт-Петербург, 30 апреля. Сотрудники полиции задержали в Северной столице четырех человек. По мнению правоохранителей, они являются пособниками живущих на Украине мошенников.

Помощь телефонным аферистам оказывали мужчины в возрасте от 34 до 54 лет. С пенсионерами общались непосредственно жители сопредельного государства. Так называемый «колл-центр» действовал на территории Украины, туда же перечислялись нажитые преступным путем деньги.

Стражи порядка считают, что аферисты звонили пожилым горожанам и представлялись родней или правоохранителями. Они заявляли о ДТП, которое якобы совершил лжеродственник, и просили деньги, чтобы заплатить компенсацию и избежать дела.

Задержанные в Петербурге граждане выступали в роли курьеров. Они приезжали к пенсионерам за деньгами, а потом отправляли их на Украину. Ущерб составил около 5 миллионов рублей.

Житель Пскова стал жертвой телефонных мошенников. Аферисты воспользовались популярной «банковской схемой», сообщал ФАН.