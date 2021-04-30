Маргарита Юдина закрыла страницу в Twitter после обвинений в мошенничестве

Санкт-Петербург, 30 апреля. Маргарита Юдина после критики в соцсетях решила удалить свою страницу в Twitter. Пользователи возмущались ее бездействием, несмотря на денежные пожертвования.

Аккаунт жительницы города Луги Маргариты Юдиной, пострадавшей от действий сотрудника ОМОН во время незаконной акции в Санкт-Петербурге, удален.

«Действие учетной записи приостановлено», — сказано на странице пользователя.

Напомним, ранее ее обвинили в мошенничестве. Ругаясь с пользователями, Юдина написала: «Повылазили, помойки. Все эти деньги пожертвовали неравнодушные люди. Они пойдут на ремонт моего дома в Луге и на оплату услуг адвоката».

Юдина получила известность после инцидента на незаконном митинге. Она пострадала от действий силовиков. На следующий день к ней в палату пришел виновник происшествия и попросил прощения. Женщина приняла извинения. Позже она все равно обратилась в СК. Ее интересы в суде должны были представлять сотрудники компании «Команда 29», сообщал ФАН. Но в настоящий момент все ресурсы данного объединения направлены на отстаивание интересов ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) в суде по делу об экстремизме.

1 Организация включена в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.