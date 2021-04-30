Бывшие сотрудники учебных заведений в Петербурге пойдут под суд за взятку

Санкт-Петербург, 30 апреля. Прокуратура обвинила бывших декана заочного факультета СПбГУГА и преподавателя Авиационно-транспортного колледжа в получении взятки.

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении экс-сотрудников учебных заведений и направила материалы дела в Дзержинский районный суд, сообщили в ведомстве.

Как выяснилось в ходе расследования, преподаватель колледжа в октябре 2017 года получил от одного из абитуриентов взятку в размере 60 тысяч рублей. Взамен сотрудник пообещал выпускнику зачислить его на заочный факультет вуза. Часть денег преподаватель передал декану университета.

Теперь недобросовестным сотрудникам сферы образования грозит до 12 лет лишения свободы.

Мэра города Рыбное в Рязанской области ранее задержали за попытку дачи взятки, сообщал ФАН.