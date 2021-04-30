Петербурженка натравила полицейских на дочь за избиение младшего брата

Санкт-Петербург, 30 апреля. Женщина обратилась в полицию, когда обнаружила, что ее 22-летняя дочь избивает своего 17-летнего брата. По словам матери, девушка душила школьника и била головой об пол.

Юноша оперативно был доставлен в больницу. Медики диагностировали у него ссадины и ушибы мягких тканей шеи и головы. Состояние подростка оценили как удовлетворительное, его отправили на амбулаторное лечение, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.

Горожанка уже не первый раз за несколько дней вызывает силовиков из-за драки детей. Полиция взяла под наблюдение обстановку в семье, где проживает несовершеннолетний.

В Киеве 16-летний подросток зарезал родителей и младшего брата, сообщал ФАН.