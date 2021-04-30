Петербуржец вместо навигатора получил посылку с наполнителем для кошачьего туалета

Санкт-Петербург, 30 апреля. Житель Северной столицы заплатил за навигатор, но в итоге получил кошачий наполнитель и кепку.

Заказывать вещи в интернете, несмотря на распространенность такой торговли, по-прежнему опасно. Очередной жертвой мошенников стал житель Петербурга. Мужчина решил приобрести через интернет-магазин навигатор, но вместо заказанного товара получил совершенно другие вещи.

Как сообщил ФАН источник в правоохранительных органах, мужчина пришел на почту за посылкой, а его девушка оплатила покупку банковской картой. Однако когда молодые люди открыли ящик, то в нем оказался кошачий наполнитель и черная кепка. Общий ущерб составил 3870 рублей. Обманутая пара обратилась в правоохранительные органы. Полиция ищет злоумышленников.

Прокуратура Москвы раскрыла новые способы мошенничества с онлайн-банками, сообщал ранее ФАН. Аферисты под видом сотрудников кредитных учреждений звонят жертвам и предлагают открыть вклад под высокий процент.