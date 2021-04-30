Полуторагодовалый ребенок в Петербурге отравился мазью для собак

Санкт-Петербург, 30 апреля. Мальчика доставили в городскую больницу с отравлением после того, как он съел препарат для животных, передает источник ФАН в правоохранительных органах.

Родители оставили полуторагодовалого ребенка без присмотра. Малыш нашел мазь для собак и съел ее. Младенца сразу же отвезли в больницу.

Состояние маленького пациента врачи оценивают как средней степени тяжести. Обстоятельства и причины случившегося в настоящий момент устанавливаются.

Ранее правоохранители начали проверку по факту инцидента в центре Петербурга. Ребенок вылил на себя кипяток, его госпитализировали с многочисленными ожогами лица, груди, живота и предплечья, сообщал ФАН.