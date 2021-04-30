Житель Санкт-Петербурга попался на краже дорогих смартфонов

Санкт-Петербург, 30 апреля. Мужчина похитил два дорогостоящих гаджета с витрины салона цифровой техники. Злоумышленник был пойман по горячим следам.

Сотрудник магазина обнаружил кражу и вызвал полицию. Преступник был задержан в 60 метрах от входа в ритейл. Им оказался 27-летний ранее несудимый уроженец Кыргызстана, сообщил ФАН источник в правоохранительных органах.

Подозреваемого доставили в следственный отдел. Сумма ущерба салону, согласно розничной цене аппаратов и заявлению представителя магазина, составила около 200 тыс. рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Неизвестный похитил сотовый телефон из кармана фельдшера скорой помощи в Санкт-Петербурге, сообщает ФАН.