В больницу в Петербурге попал двухлетний малыш с семью батарейками в желудке

Санкт-Петербург, 30 апреля. Сотрудники детской городской больницы, куда поступил ребенок, сообщили о произошедшем в полицию. Состояние пациента оценивается как средней степени тяжести.

По данным источника ФАН в правоохранительных органах, двухлетний мальчик по недосмотру взрослых проглотил семь батареек.

Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает. Сотрудники полиции проверят обстоятельства попадания инородных тел в организм малыша и примут процессуальное решение в отношении ответственных за ребенка.

Главный педиатр Москвы назвал список самых опасных деталей игрушек, которые могут проглотить дети, сообщал ФАН.