Петербургский семиклассник получил ножевое ранение в школьной столовой

Санкт-Петербург, 30 апреля. Подросток с колотой раной поступил в больницу одной из школ Северной столицы. По словам педагогов, он подрался с одноклассником в столовой на перемене.

Учитель пояснила правоохранителям, что дети нашли в столовой нож и начали шутливо бороться друг с другом, изображая драку на мечах. В итоге медики диагностировали у семиклассника резаную рану правого плеча.

Мальчик отправлен домой на амбулаторное лечение, его здоровью ничего не угрожает. Родители пострадавшего сообщили, что не намерены обращаться в полицию с заявлением.

Девочка попала в больницу с переломом позвоночника после игры со школьными аниматорами в Санкт-Петербурге, сообщает ФАН.