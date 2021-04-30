Петербуржца задержали за изнасилование двух дочерей

Санкт-Петербург, 30 апреля. Сотрудники УМВД задержали мужчину, который подозревается в насильственных действиях сексуального характера в отношении двух малолетних детей.

Оперативники задержали подозреваемого рядом с его домом по Учебному переулку. В отношении него возбуждено уголовное дело. Мужчина был ранее судим за преступления различной тяжести. Его поместили в СИЗО.

При проверке выяснилось, что злоумышленник с мая 2020 года по апрель 2021 периодически насиловал четырехлетних дочек. Дети в настоящее время находятся в больнице под наблюдением медиков. По данным правоохранителей, мужчине 44 года, он нигде не работает. Другие подробности происшествия устанавливают полицейские.

Следователи Кузбасса возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который напал на девочку, угрожая ей ножом.По предварительным данным, виновник события подошел к ребенку на улице и потребовал, чтобы девочка пошла с ним, сообщал ФАН.