Школьник сломал позвоночник при падении с забора в Петербурге

Санкт-Петербург, 30 апреля. Восьмилетний мальчик упал с забора, который ограждает стадион, и сломал себе позвоночник. Инцидент произошел в переулке Светлановский.

По словам матери пострадавшего, сын залез на ограждение и внезапно сорвался. Противоправных действий в его отношении никто не совершал. Сейчас ребенок находится в хирургическом отделении, сообщает источник ФАН.

Мальчика доставили в больницу. Врачи диагностировали у него перелом 4-7 позвонков. Состояние юного пациента оценивается как средней тяжести.

Ранее школьник получил сложный перелом при прыжке через веревку на физкультуре. Инцидент произошел во время урока в одной из школ Петербурга.