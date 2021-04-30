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Власти Петербурга анонсировали запуск городских фонтанов в майские праздники

Общество
Власти Петербурга анонсировали запуск городских фонтанов в майские праздники
Федеральное агентство новостей

Санкт-Петербург, 30 апреля. Водоканал Петербурга начнет запускать городские фонтаны уже 1 мая. Предполагается, что в этом году на территории города их будет 65, сообщили в Смольном.

Большую часть фонтанов планируется включить уже 1 мая. Среди них — фонтаны в сквере у Зимнего дворца, Казанского собора, Воронихинской решетки, а также в парке 300-летия Петербурга. Перед открытием все они прошли процедуру наладки. Кроме того, в межсезонье сотрудники ЖКХ провели их комплексное обслуживание.

«Фонтаны – настоящее украшение города. Исторические и современные – все они должны быть в исправном состоянии и радовать петербуржцев и гостей нашего города», — заявил губернатор Петербурга Александр Беглов.

По случаю 76-й годовщины Победы уже 9 мая в городе запустят главный фонтан Московского парка Победы «Слава». Также будут введены в эксплуатацию комплексы, расположенные на Московской площади и на площади Ленина. В этот же день будет введен в эксплуатацию фонтан со светомузыкальным сопровождением в Петергофе.

В период майских праздников в городе на Неве пройдет социальная акция «Гостеприимный Петербург». Ее участникам предоставят возможность бесплатно сходить на авторские экскурсии, посетить музеи, а также воспользоваться прокатом велосипедов и отдохнуть в аквапарке.

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