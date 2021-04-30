Жительница Петербурга обвинила таксиста в краже iPhone у сына

Санкт-Петербург, 30 апреля. Сотрудники полиции проводят проверку по факту обращения петербурженки. Заявительница считает, что водитель такси украл смартфон iPhone у ее ребенка.

Мать несовершеннолетнего рассказала, что вечером сын ехал к другу на машине такси, чтобы забрать велосипед. Выйдя из салона, ребенок обнаружил отсутствие телефона. Мальчик точно помнил, что доставал гаджет в такси, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Подросток выбежал на улицу, но извозчик уже скрылся. Ближе к полуночи на телефон приятеля мальчика позвонил таксист и рассказал о найденном смартфоне. Водитель заявил о готовности вернуть мобильник, собеседники договорились встретиться. Больше шофер на связь не выходил. По словам матери, причиненный ущерб от кражи составил 8 тысяч рублей.

Поездка в петербургском такси преподавателя РГПУ им. Герцена закончилась для него ограблением. Пострадавший лишился 700 тысяч рублей, сообщал ФАН.