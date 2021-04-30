Фельдшер осталась без телефона после общения с пациентом в Петербурге

Санкт-Петербург, 30 апреля. Мужчина напал на врача во время оказания медпомощи на севере города. Полиция ищет злоумышленника.

Инцидент произошел рядом с домом на Светлановском проспекте. Скорая помощь приехала по вызову к пациенту, и во время осмотра мужчина выхватил из нагрудного кармана фельдшера сотовый телефон. После преступления вор скрылся в неизвестном направлении.

Общий ущерб составил 2970 рублей. Медик обратилась в полицию. Сотрудники правоохранительных органов ищут подозреваемого. Возбуждено уголовное дело.

Похожий инцидент произошел ранее в Пензе, сообщал ФАН. Мужчина избил врача и угнал машину скорой помощи. Преступление пресекли сотрудники полиции.