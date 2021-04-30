Петербуржец нашел труп пропавшего друга в его квартире

Санкт-Петербург, 30 апреля. Житель Кировского района обратился в МЧС после того, как через окно увидел бездыханное тело товарища в его квартире.

Полиция расследует обстоятельства смерти жителя Северной столицы, чей труп был обнаружен в двухкомнатной квартире на первом этаже дома в Калининском районе, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.

Тело нашел друг умершего, который несколько дней назад обратился в экстренные службы с просьбой помочь найти товарища. Он увидел мертвого приятеля через окно квартиры, после чего вызвал сотрудников МЧС. Спасатели взломали дверь, а позже прибывшие медики констатировали смерть горожанина.

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