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Конференция для школьников «Многоликий Петербург» пройдет 15 мая

Общество
Конференция для школьников «Многоликий Петербург» пройдет 15 мая
vk.com  /  Артур Парфенчиков

Санкт-Петербург, 30 апреля. Всероссийская школьная научно-исследовательская конференция «Многоликий Петербург» пройдет 15 мая в стенах школы № 102.

Это мероприятие объединяет школьников, проявляющих интерес к искусству, технике и естественным наукам. В 14-й Всероссийской школьной научно-исследовательской конференции примут участие подростки из разных регионов страны. К тому же к мероприятию присоединятся и совсем юные ученики начальной школы. Для них открыты секции «Мое первое исследование» и «Мой первый проект».

«Многоликий Петербург» — одно из самых долгожданных событий в школьной научной среде. Не перестаю удивляться тому, какие сложные и глубокие работы показывают дети, причем не только старшеклассники, но самые юные ученики. В этом году заявлена работа в рамках российско-китайских отношений, будут представлены разработки по программированию, филологии, истории. Я с нетерпением жду встречи в стенах школы 102, — заявила одна из членов жюри, заслуженная артиста России Марина Капуро.

«Многоликий Петербург» — это не единственное мероприятие, организованное для детей. Ежегодно в РФ проходит множество акций, конференций и конкурсов, в которых могут принять участие юные россияне. Например, с 1 сентября по 12 ноября запланирован Большой детский фестиваль.

петербург конференция капуро
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