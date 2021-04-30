Покрывавший ввоз антиквариата таможенник пойдет под суд

Санкт-Петербург, 30 апреля. Северо-Западная транспортная прокуратура обвинила бывшего заместителя начальника Шкиперского таможенного поста в получении крупной взятки. Уголовное дело направлено в суд.

Сотруднику таможни и его соучастникам инкриминируют получение взятки группой лиц в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе ведомства.

Как утверждает следствие, с 2017 по 2019 годы таможенник и его подельники получили взятки на общую сумму около 2,5 млн рублей от эксперта по культурным ценностям. Взамен обвиняемые потворствовали незаконному ввозу антикварных предметов из стран Евросоюза в Россию.

Прокурор направил уголовное дело в Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу. Соучастники преступления также понесут уголовную ответственность. Расследование дела продолжается.

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