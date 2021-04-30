Движение транспорта в Петербурге ограничили из-за репетиции парада Победы

Санкт-Петербург, 30 апреля. Петербургские автомобилисты оказались в пробках, так как центральные улицы города перекрыли из-за репетиции парада Победы.

Движение транспорта ограничили на Невском проспекте от Садовой улицы до Дворцовой площади, Дворцовому проезду и от Гороховой улицы до Невского проспекта. Жителей Северной столицы предупредили о перекрытии дорог еще 29 апреля. Автомобилистам рекомендуется заранее прокладывать маршрут. Репетиция парада Победы пройдет также пройдет 5 и 7 мая.

Торжественное мероприятие, посвященное 76-й годовщине Победы, состоится 9-го числа. Парад возглавит легендарный танк Т-34, сообщили в пресс-службе Минобороны России. Колонны бронетехники по традиции пройдут по Дворцовой площади. В строе авиации задействуют боевые самолеты Су-30, Су-34, Су-35 и МиГ-31.