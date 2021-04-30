Жители и гости Петербурга получат 11 тысяч бесплатных билетов на экскурсии

Санкт-Петербург, 30 апреля. Билеты на бесплатные экскурсии по Северной столице россияне смогут получить в рамках социальной акции «Гостеприимный Петербург», которая пройдет с 1 по 7 мая.

Участникам акции предоставят возможность сходить на авторские экскурсии, посетить музеи города на Неве, а также воспользоваться прокатом велосипедов, отдохнуть в аквапарке и многое другое. Всего будет роздано 11 тыс. бесплатных билетов. Организацией культурного отдыха жителей и гостей Санкт-Петербурга займутся более 100 компаний. В их числе турфирмы, водные перевозчики, музеи и прочие учреждения культуры.

«Уже охвачено более двух десятков станций в разных районах города. За каждой экскурсией будет закреплен свой исполнитель», — рассказали в местном комитете по развитию туризма.

Северная столица вошла в топ-5 регионов Российской Федерации по внутреннему туризму. В рейтинге значатся и такие направления, как Симферополь, Сочи, Калининград и Минеральные Воды.