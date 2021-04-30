Молодой петербуржец погиб после падения с высоты на Туристской улице

Санкт-Петербург, 30 апреля. Стражи порядка устанавливают личность гражданина, скончавшегося в результате падения с большой высоты.

Полиция расследует гибель молодого человека в Приморском районе, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах. По первоначальным данным, гражданин упал с большой высоты одного из домов на Туристской улице.

Инцидент произошел в вечернее время. Погибший был в возрасте около 25 лет. От полученных травм он скончался до приезда врачей. В настоящее время личность мужчины устанавливается.

Ранее РИАМО писало о девочке-лунатике, которая выжила после падения с 12-го этажа жилого дома.