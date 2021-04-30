Последний день апреля подарит петербуржцам теплую и сухую погоду

Санкт-Петербург, 30 апреля. Переменная облачность и 12 градусов тепла ожидаются в Северной столице в последний день второго весеннего месяца.

Циклон, выходящий с запада в центральную часть Европейской России, окажет влияние на погоду в Петербурге. Скорость северо-восточного ветра составит от четырех до девяти метров в секунду. В Ленинградской области ожидается от восьми до 13 градусов тепла. Атмосферное давление опустится до значений ниже нормы, пишет газета «Петербургский дневник».

«Регион окажется на его северной периферии, что станет причиной облачной с прояснениями погоды, в Санкт-Петербурге без существенных осадков, а в южной части области пройдут дожди», — отметил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

В мае на территории большей часть России температура воздуха окажется выше нормы, заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. Такие погодные условия ожидаются в Тверской, Брянской, Смоленской, Новгородской областях.