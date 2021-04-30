Жуткое ДТП с иномарками произошло на севере Петербурга

Санкт-Петербург, 30 апреля. Автомобиль перевернулся после дорожной аварии возле парка Победы в Санкт-Петербурге.

Инцидент произошел в Московском районе, сообщает 78.ru со ссылкой на источник в экстренных службах. По предварительным данным, легковушка врезалась в автомобиль Volvo, который находился на обочине. Сейчас выясняются все обстоятельства инцидента.

Пользователи соцсетей публикуют ролики с места инцидента. Согласно снимкам, в результате ДТП пострадали две машины. Как уточняют очевидцы, одна из них перевернулась и врезалась в другой автомобиль.

«Кажется, снова кто-то хотел обогнать справа и не заметил припаркованный автомобиль», — написал пользователь на странице «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» во «ВКонтакте».

Накануне патрульная машина протаранила иномарку на Бухарестской. Сотрудник полиции на служебном автомобиле врезался в Hyundai Solaris, остановившийся на светофоре.