Новая выставка на ледоколе «Красин» расскажет о советской военной медицине

Санкт-Петербург, 30 апреля. Выставка «Споем о доблести врачей, о наших храбрых сестрах» открывается в амбулаторной каюте ледокола «Красин». Петербуржцы узнают об особенностях советской военной медицины.

На выставке будут демонстрироваться уникальные предметы, предоставленные Военно-медицинским музеем. С помощью них гости узнают об освободительной роли Красной армии и флота в годы Второй мировой войны.

Война затронула и заполярные морские пути. В 1941 году страны-союзники начали поставки по программе ленд-лиза через кратчайший северный маршрут, пролегавший через воды двух океанов. На выставке петербуржцы узнают, как помогали и эвакуировали больных и раненых в ходе обороны Заполярья в сложных климатических условиях. Выставка будет доступна для посещения до 9 июля этого года.

Известный архитектор ранее предложил «отрезать» Петербург от Балтийского моря, а устье Невы спрятать в тоннель, чтобы город не затопило через 100 лет.