Правительство Петербурга продлило ограничения по коронавирусу до конца мая

Санкт-Петербург, 30 апреля. Действующие в Петербурге ограничительные меры, направленные на предотвращение распространения коронавируса, продлены до 30 мая.

Пресс-служба Смольного напоминает, что введенные до 15 мая ограничения продлеваются по 30 мая. Внесены соответствующие изменения в постановление городского правительства № 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Число одновременно присутствующих зрителей на спортивных мероприятиях не должно превышать 75 процентов наполняемости места проведения. При этом число посетителей не должно превышать 25 тысяч человек.

Сохраняется также требование об обязательном использовании масок и перчаток в общественных местах и на транспорте. Важно согласовывать с соответствующими комитетами правительства города проведение любых мероприятий с численностью посетителей более 75 человек. На бракосочетаниях могут присутствовать до 40 человек.

Согласно последним данным, в Петербурге выявили 415 015 случаев заражения коронавирусом. По этому показателю он находится на втором месте после Москвы. Всего после заражения выздоровели 373 725 человек, умер 13 181 пациент. За последние сутки в городе выявили 716 случаев заражения.

Накануне стало известно, что Петербург за весь период вакцинации получил более 720 тысяч доз вакцин. Количество вакцин «ЭпиВакКорона» составило 13 770, остальное — «Спутник V».