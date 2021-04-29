Поэтесса Соло Монова даст концерт в Петербурге в честь своего дня рождения

Санкт-Петербург, 29 апреля. Поэтесса Соло Монова выступит с концертом в Петербурге 8 июня. Звезда готовит новую программу к своему дню рождения.

Для петербуржцев будет программа, состоящая из двух блоков: лирика и сарказм. Знаменитая поэтесса на фоне визуального ряда прочтет стихотворения в сопровождении живой музыки. Несмотря на обновленную программу, зрители смогут услышать и популярные стихотворения.

Концерт пройдет на сцене Театра юных зрителей имени Брянцева 8 июня. Начало концерта в 19:30.

Добавим, известный российский музыкант Сергей Шнуров рассказал, что ему готовы были заплатить миллион долларов за возрождения группы «Ленинград».