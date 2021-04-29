Бывшего вице-губернатора Петербурга могут посадить в тюрьму на 16 лет

Санкт-Петербург, 29 апреля. Гособвинение запросило 16 лет тюрьмы для бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Марата Оганесяна, обвиняемого в хищении.

Кроме того, в объединенной пресс-службе судов города заявили, что прокурор попросил назначить Оганесяну штраф в размере 60 млн рублей, а также на семь лет запретить фигуранту занимать должности на государственной службе.

Оганесян в данный момент находится под стражей. Он являлся куратором строительства «Зенит-Арены». СК обвинил его в том, что он незаконно привлек «Театрально-декорационные мастерские» в качестве субподрядчика, заведомо зная об отсутствии у компании намерения выполнить условия контракта, после чего организовал перечисление аванса в размере 50 млн 480 тысяч рублей, который впоследствии был похищен через фирмы-«однодневки».

При этом Арбитражный суд Санкт-Петербурга по делу между ООО «Инжтрансстрой-СПб» и АО «ТДМ» установил факт расторжения договора на поставку видеотабло по соглашению сторон и зачет аванса в размере 50,4 млн. руб. в счет выполнения работ по другому договору.