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Рабочий упал на арматуру на стройке ЖК в Петербурге

  /   Обновлено: 29 апреля 2021 19:05
Происшествия
Рабочий упал на арматуру на стройке ЖК в Петербурге
pixabay.com

Санкт-Петербург, 29 апреля. Окровавленного рабочего в тяжелом состоянии увезли в больницу со стройки жилого комплекса на Лабораторном проспекте, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

В 18:20 сотрудники Елизаветинской больницы сообщили о пациенте с проникающим колото-резаным ранением живота. Мужчина смог рассказать, что сорвался во время монтажных работ и упал на арматуру. Сейчас он находится в реанимации и опросу не подлежит.

Врачи диагностировали у пострадавшего повреждение толстой кишки, инфицированный гемоперитонеум и перитонит. Ему провели срочную операцию. Обстоятельства, при которых строитель получил травму, выясняют следователи.

стройка рабочий арматура
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