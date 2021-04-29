Рабочий упал на арматуру на стройке ЖК в Петербурге

Санкт-Петербург, 29 апреля. Окровавленного рабочего в тяжелом состоянии увезли в больницу со стройки жилого комплекса на Лабораторном проспекте, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

В 18:20 сотрудники Елизаветинской больницы сообщили о пациенте с проникающим колото-резаным ранением живота. Мужчина смог рассказать, что сорвался во время монтажных работ и упал на арматуру. Сейчас он находится в реанимации и опросу не подлежит.

Врачи диагностировали у пострадавшего повреждение толстой кишки, инфицированный гемоперитонеум и перитонит. Ему провели срочную операцию. Обстоятельства, при которых строитель получил травму, выясняют следователи.