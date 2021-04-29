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Происшествия
Руководство Невской мануфактуры за год получило около 63 млн рублей от арендаторов помещений
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Руководство Невской мануфактуры за год получило около 63 млн рублей от арендаторов помещений

  /   Обновлено: 29 апреля 2021 18:50
Происшествия
Руководство Невской мануфактуры за год получило около 63 млн рублей от арендаторов помещений
Невские Новости

Санкт-Петербург, 29 апреля. Директора Невской мануфактуры в прошлом году заработали около 63 млн рублей за сдачу помещений в аренду.

Крупной суммы, как сообщил источник ФАН, «не хватило» на исправление замечаний от инспекторов МЧС, которые ежегодно подтверждали неустранение нарушений требований пожарной безопасности в производственном помещении. Кроме того, денег не выделили и на реставрацию, которую по договору с КГИОП должно было провести руководство.

Пожар на Невской мануфактуре начался 12 апреля. Огонь охватил шесть этажей производственного здания. Площадь возгорания, ликвидировать которое получилось спустя шесть дней, составила несколько тысяч квадратных метров. Жертвой ЧП стал спасатель. Травмы получили два человека, пострадавшие были доставлены в реанимацию.

пожар аренда невская мануфактура
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