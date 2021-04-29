Пожарные потушили горящую иномарку на Васильевском острове

Санкт-Петербург, 29 апреля. Легковой автомобиль марки Volkswagen загорелся в Василеостровском районе, сообщил источник ФАН в экстренных службах города.

Сообщение о пожаре на улице Наличной поступило на пульт дежурного в 17:25. Прибывшие на вызов спасатели обнаружили полыхающую машину. Спустя полчаса огонь был полностью ликвидирован, выгорел моторный отсек. В тушении были задействованы восемь человек личного состава МЧС и две единицы техники.

В Калининграде водитель такси расстроился из-за увольнения и сжег автомобиль бывшего работодателя. Сначала он протаранил ворота автопарка, находясь за рулем служебного транспорта, после чего припарковал его у стен офиса и поджег, сообщал ФАН.