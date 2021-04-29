Патрульная машина протаранила иномарку на Бухарестской

Санкт-Петербург, 29 апреля. Сотрудник полиции на служебной машине врезался в Hyundai Solaris, остановившийся на светофоре, сообщил источник ФАН в экстренных службах.

Инцидент произошел во Фрунзенском районе города в начале Бухарестской улицы. По данным собеседника агентства, полицейский отвлекся и не успел затормозить на красный сигнал светофора. Из-за этого его автомобиль протаранил стоящую впереди иномарку.

По факту ДТП проводится проверка, водителя патрульной машины признали виновным. Информации о пострадавших не поступало. Все обстоятельства аварии выясняют сотрудники Госавтоинспекции.