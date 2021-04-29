Депутат ЗакСа Петербурга Егоров объяснил невозможность вакцинации мигрантов в РФ

Санкт-Петербург, 29 апреля. Вакцинационная кампания в России не затрагивает мигрантов без российского гражданства. Эта ситуация настораживает депутата петербургского ЗакСа Александра Егорова.

Мигранты без гражданства России не могут получить вакцину от коронавирусной инфекции. В эфире пресс-конференции, проходящей на площадке Медиагруппы «Патриот», депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Егоров рассказал, кто может изменить ситуацию и как она влияет на эпидемиологическую обстановку в стране.

По словам политика, решение вопроса о вакцинации мигрантов может приниматься только Министерством здравоохранения РФ. Это подтверждается ответным письмом в адрес Егорова, направленным из ведомства. Однако на данный момент никаких изменений в правила внесено не было. Депутат утверждает, что невозможность вакцинации мигрантов настораживает не только его, но и медицинских специалистов. Это связано с тем, что наличие мигрантов влияет на ситуацию с коронавирусом.

В некоторых случаях мигранты все же могут привиться от COVID-19. Как отмечает Егоров, это возможно при наличии двойного гражданства: российского и другого государства.

Ранее директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович назвала условия, при которых в России не возникнет третья волна пандемии COVID-19. К ним относится вакцинация, соблюдение установленных норм и избегание общественных мест.